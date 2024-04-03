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Военная операция на Украине ,  
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Доцента ПГУПС оштрафовали за дискредитацию из-за герба Украины в профиле

Доцент ПГУПС подтвердил штраф за дискредитацию из-за герба Украины на аватарке
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Бураков
Дмитрий Бураков (Фото: dimasss_bdsw / VK)

Доцента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова оштрафовали из-за изображения герба Украины с антивоенным лозунгом на аватарке. Штраф вынесли по статье о дискредитации армии.

Об этом РБК сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга и подтвердил сам Бураков.

Доцент разместил фотографию с гербом на своей странице во «ВКонтакте» 5 марта, следует из материалов суда. «Штраф 30 тыс. Будет апелляция», — сказал Бураков.

Доцента ПГУПС оштрафовали по делу о дискредитации армии
Политика
Дмитрий Бураков

«Фонтанка» сообщила о задержании доцента 2 апреля. Его обвинили в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Издание добавило, что на фото профиля Буракова с 1 марта 2014 года стоял трезубец на фоне украинского флага.

После начала военной операции на Украине в отношении россиян начали заводить административные дела за дискредитацию армии.

В частности, 13 марта 2024 года в Москве оштрафовали на 30 тыс. руб. девушку с желто-синей незабудкой на сумке. Это приняли за демонстрацию средства «наглядной агитации, негативного отношения к проводимой военной специальной операции Вооруженными силами» России.

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Теги
Санкт-Петербург штраф флаг Украины дискредитация армии
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