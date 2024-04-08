Business Day узнала о планах Зеленского посетить ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в ЮАР, пишет местная газета Business Day со ссылкой на министра иностранных дел страны Наледи Пандор.

По данным издания, поездка украинского лидера состоится в ближайшие несколько месяцев. Цель визита Зеленского, как сообщила Пандор, установить более прочные торговые связи с ЮАР, а также обсудить, каким будет характер отношений между странами после завершения конфликта на Украине.

В марте спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх рассказывал о планах Зеленского приехать в ЮАР. Субх объяснил, что украинский лидер захотел впервые посетить страну для расширения торговых отношений и благодарности за то, что в 2023 году президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавил миротворческую миссию стран Африки.

Однако позже официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья опроверг информацию о визите Зеленского. По словам представителя южноафриканского лидера, никакие государственные визиты в страну не запланированы, пока не пройдут выборы.

29 мая 2024 года в ЮАР должны пройти выборы, на которых будет выбран президент страны. Правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» уже утвердила кандидатуру Рамафосу.