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Business Day узнала о планах Зеленского посетить ЮАР

Business Day: Зеленский в ближайшие месяцы совершит официальный визит в ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в ЮАР, пишет местная газета Business Day со ссылкой на министра иностранных дел страны Наледи Пандор.

По данным издания, поездка украинского лидера состоится в ближайшие несколько месяцев. Цель визита Зеленского, как сообщила Пандор, установить более прочные торговые связи с ЮАР, а также обсудить, каким будет характер отношений между странами после завершения конфликта на Украине.

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В марте спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх рассказывал о планах Зеленского приехать в ЮАР. Субх объяснил, что украинский лидер захотел впервые посетить страну для расширения торговых отношений и благодарности за то, что в 2023 году президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавил миротворческую миссию стран Африки.

Однако позже официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья опроверг информацию о визите Зеленского. По словам представителя южноафриканского лидера, никакие государственные визиты в страну не запланированы, пока не пройдут выборы.

29 мая 2024 года в ЮАР должны пройти выборы, на которых будет выбран президент страны. Правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» уже утвердила кандидатуру Рамафосу.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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