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Военная операция на Украине ,  
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В ЮАР опровергли информацию о визите Зеленского в республику

В ЮАР опровергли слухи о визите президента Украины Зеленского в ЮАР
Сюжет
Военная операция на Украине
Претория,&nbsp;Южно-Африканская Республика
Претория, Южно-Африканская Республика (Фото: Jacek Sopotnicki / imagebroker.com / Global Look Press)

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья опроверг информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в республику, передал ТАСС.

«До выборов у нас не запланировано никаких государственных визитов», — сообщил он агентству.

Ранее о планах Зеленского приехать в ЮАР сообщил на пресс-конференции для африканских СМИ спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх. По его словам, украинский президент захотел впервые посетить страну для расширения торговых отношений и благодарности за то, что в прошлом году президент ЮАР возглавил миротворческую миссию стран Африки. Даты визита Зеленского были неизвестны, передавало южноафриканское издание TimesLIVE.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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