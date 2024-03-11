В ЮАР опровергли слухи о визите президента Украины Зеленского в ЮАР

В ЮАР опровергли информацию о визите Зеленского в республику

Претория, Южно-Африканская Республика (Фото: Jacek Sopotnicki / imagebroker.com / Global Look Press)

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья опроверг информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в республику, передал ТАСС.

«До выборов у нас не запланировано никаких государственных визитов», — сообщил он агентству.

Ранее о планах Зеленского приехать в ЮАР сообщил на пресс-конференции для африканских СМИ спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх. По его словам, украинский президент захотел впервые посетить страну для расширения торговых отношений и благодарности за то, что в прошлом году президент ЮАР возглавил миротворческую миссию стран Африки. Даты визита Зеленского были неизвестны, передавало южноафриканское издание TimesLIVE.

Президенты континента Сирил Рамафоса приезжал на Украину в июне 2023 года. На встрече он предложил собственный «мирный план» по завершению конфликта с Россией. После этого делегация лидеров африканских стран посетила Санкт-Петербург. Политики провели переговоры с Путиным в Константиновском дворце и изложили свой план мирного урегулирования на Украине.