МВД Грузии: в Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека

В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены

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В Тбилиси при взрыве на стрельбище два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщило МВД Грузии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«В результате взрыва погибли двое и получили ранения четверо граждан, раненых доставили в разные больницы. На место происшествия прибыли сотрудники МВД, в том числе пожарные, представители патрульной и криминальной полиции», — уточнили в ведомстве. Причины взрыва неизвестны.

По информации телеканала Mtavari Arkhi, взрыв произошел на улице Бочорма на территории частного стрельбища Battleground. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Из-за взрыва движение по улице частично перекрыли.

6 апреля в Татарстане при взрыве и пожаре в жилом доме погиб один человек. Инцидент произошел в одной из квартире в Нурлате, взорвался газовый баллон при монтаже натяжных потолков. В результате загорелись четыре квартиры на двух этажах, два человека пострадали.