 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены

МВД Грузии: в Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека

В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены
Video

В Тбилиси при взрыве на стрельбище два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщило МВД Грузии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«В результате взрыва погибли двое и получили ранения четверо граждан, раненых доставили в разные больницы. На место происшествия прибыли сотрудники МВД, в том числе пожарные, представители патрульной и криминальной полиции», — уточнили в ведомстве. Причины взрыва неизвестны.

По информации телеканала Mtavari Arkhi, взрыв произошел на улице Бочорма на территории частного стрельбища Battleground. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Из-за взрыва движение по улице частично перекрыли.

Пожар после взрыва газа в жилом доме в Татарстане потушили
Общество

6 апреля в Татарстане при взрыве и пожаре в жилом доме погиб один человек. Инцидент произошел в одной из квартире в Нурлате, взорвался газовый баллон при монтаже натяжных потолков. В результате загорелись четыре квартиры на двух этажах, два человека пострадали.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Грузия Тбилиси взрыв газа
Материалы по теме
В Татарстане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Общество
В Серпухове взорвался газ в жилом доме
Общество
В пятиэтажке в Тобольске взорвался газ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В Оренбуржье начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка с 8 апреля Общество, 14:38
На Украине завели дело после попытки насильной мобилизации подростка Политика, 14:25
На Украине уничтожили склад с безэкипажными катерами от НАТО Политика, 14:21
Запорожская АЭС сообщила об атаке украинских дронов Политика, 14:18
«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета Общество, 14:10
Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории Спорт, 14:09
Турция с 20 апреля начнет требовать визы у граждан Таджикистана Политика, 13:58
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Путин обсудил паводок в Оренбургской области с главой МЧС Общество, 13:43
Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена Политика, 13:42
Главком ВСУ начал проверку из-за повестки журналисту Политика, 13:32
В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены Общество, 13:15
Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в ₽21 млрд Общество, 13:03
Лучшие моменты первой за 40 лет победы «Атлетика» в Кубке Испании Спорт, 12:58
Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске Общество, 12:50