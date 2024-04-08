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Политика ,  
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Финский президент заявил о полном отсутствии диалога с Россией

Президент Финляндии Стубб заявил о полном отсутствии диалога с Россией

У Финляндии сейчас нет никакого политического диалога с Россией, заявил президент республики Александр Стубб в интервью телеканалу CNN.

Журналист задал ему вопрос, стоит ли разговаривать с Россией, в том числе для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

В ответ Стубб заявил, что мир должен быть заключен двумя сторонами, он не может быть односторонним. «На каком-то этапе пути должны встретиться, но когда для этого будут подходящие условия, я не знаю. Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — сказал финский лидер.

В середине февраля 2024 года после победы на президентских выборах Стубб заявил, что между Хельсинки и Москвой не будет политических отношений до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. Он отметил, что обе страны сохраняют дипломатические и официальные отношения, например в вопросах границы, но контактов между высшим политическим руководством нет. Стубб также подчеркнул, что в целом раньше политика Финляндии в большей степени зависела от отношений с Россией, но «теперь этой части уже нет».

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