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Потоп в Орске ,  
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Число подтопленных домов в Оренбургской области выросло до 10,1 тыс.

В Оренбургской области подтопило более 10,1 тыс. жилых домов
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Потоп в Орске
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы подтоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков, сообщила пресс-служба правительства региона.

«По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — цитирует публикацию ТАСС.

Ранее было известно о 6,1 тыс. подтопленных домах и 9,6 тыс. приусадебных участков только в Орске.

Уровень воды в Оренбурге приблизился к опасному на 9 см
Общество
Фото:Кирилл Лебедев / ТАСС

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К вечеру 7 апреля уровень воды достиг отметки 864 см, опасный уровень — 930 см.

Спасатели продолжают эвакуацию жителей. По последним данным, эвакуировано свыше 6,1 тыс. человек, из них более 1 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

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Теги
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