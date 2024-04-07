Армения назвала дезинформацией сообщения Азербайджана об обстрелах

Минобороны Армении (Фото: mil.am)

Сообщение Баку о том, что Ереван обстрелял азербайджанские позиции, является дезинформацией, сообщается на сайте Минобороны Армении.

По данным Азербайджана, Армения около 17:15 (16:15 по мск) нанесла удары в направлении населенного пункта Шада. В Минобороны добавили, что армия приняла «адекватные ответные меры».

«Заявление Минобороны Азербайджана <...> не соответствует действительности», — говорится в публикации армянского ведомства.

Армения и Азербайджан неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах, в частности 5 апреля. По данным Еревана, в Баку в 17:05 (16:05 мск) и 17:30 (16:30 мск) открыли огонь по армянским позициям. Азербайджан в ответ заявил, что Армения ударила по армии страны около 17:25 (16:25 мск).

Страны несколько лет ведут переговоры о подписании мирного договора. В конце марта 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Баку ищут повод для новой войны, требуя от Ереване передать четыре села. Речь идет о населенных пунктах Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.