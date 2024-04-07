Иранское консульство в Дамаске возобновило работу после удара Израиля

Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после удара Израиля

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Консульство Ирана в Дамаске возобновило работу после четырехдневного перерыва из-за удара Израиля, передает агентство ISNA.

По его данным, иранское консульство теперь располагается в здании по соседству с разрушенным представительством.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин ранее сообщила, что здание, уничтоженное в результате израильского удара, было не консульством Ирана, а соседней постройкой.

Израиль нанес удар по Дамаску вечером 1 апреля, сообщило SANA. Официально израильские власти не подтвердили и не опровергли причастность к нападению. По данным собеседников The New York Times, удар нанес Тель-Авив.

Москва осудила атаку и инициировала заседание Совбеза ООН в ночь с 2 на 3 апреля. Перед встречей постпредставительство распространило документ с осуждением атаки на иранское консульство.