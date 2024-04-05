В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области и МЧС.
После начала российской военной операции на Украине Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Последний раз опасность атаки дронов в регионе объявили 4 апреля. Предупреждение действовало около часа.
2 апеля в области также объявляли опасность атаки БПЛА. Режим действовал около двух часов.
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