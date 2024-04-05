В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области и МЧС.

После начала российской военной операции на Украине Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Последний раз опасность атаки дронов в регионе объявили 4 апреля. Предупреждение действовало около часа.

2 апеля в области также объявляли опасность атаки БПЛА. Режим действовал около двух часов.