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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области и МЧС.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

После начала российской военной операции на Украине Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Последний раз опасность атаки дронов в регионе объявили 4 апреля. Предупреждение действовало около часа.

2 апеля в области также объявляли опасность атаки БПЛА. Режим действовал около двух часов.

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

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Теги
Воронежская область беспилотники Военная операция на Украине
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