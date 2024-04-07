МЧС: в Гагре россиянка погибла, упав со смотровой площадки

В Гагре россиянка сорвалась со смотровой площадки

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки, сообщило МЧС Абхазии.

«Поленко Инесса Валерьевна,1984 года рождения, приехавшая из Сочи, упала более чем с 50-метровой высоты на 18-м км шоссе Убыхов», — говорится в публикации.

Спасители подняли пострадавшую наверх и передали врачам скорой помощи. Женщина скончалась в реанимации, добавили в ведомстве.

В сентябре 2022 года в Гагре утонуло двое российских туристов — житель Тюменской области Виктор Корнейчук, 1992 года рождения и москвич Владислав Бабич, 1985 года рождения. На том же месте сотрудники МЧС спасли жителя Уфы, его отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.