В Гагре россиянка сорвалась со смотровой площадки
Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки, сообщило МЧС Абхазии.
«Поленко Инесса Валерьевна,1984 года рождения, приехавшая из Сочи, упала более чем с 50-метровой высоты на 18-м км шоссе Убыхов», — говорится в публикации.
Спасители подняли пострадавшую наверх и передали врачам скорой помощи. Женщина скончалась в реанимации, добавили в ведомстве.
В сентябре 2022 года в Гагре утонуло двое российских туристов — житель Тюменской области Виктор Корнейчук, 1992 года рождения и москвич Владислав Бабич, 1985 года рождения. На том же месте сотрудники МЧС спасли жителя Уфы, его отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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