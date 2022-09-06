Двое россиян утонули в акватории Гагры в Абхазии

Двое российских туристов утонули в море в акватории Гагры, передает пресс-служба МЧС Абхазии.

«Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. Причины гибели россиян устанавливаются», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в том же месте сотрудники МЧС спасли еще одного россиянина — жителя Уфы А. Банникова. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

12 июня в Крыму в Сакском районе двух детей унесло в открытое море на надувном матрасе. В прокуратуре сообщили, что пятилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения «в результате порывистого ветра». Следственный комитет по региону заявил, что дети погибли, и возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).