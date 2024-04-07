«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета

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Информация о том, что рейс SU1060 из Москвы в Орск развернулся в небе и следует в Тольятти, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Рейс выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения в соответствии с расписанием», — добавили в компании.

Ранее ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах сообщил, что самолет, следовавший в Орск из Москвы, развернулся в небе в сторону Тольятти. «Причина пока непонятна», — сказал собеседник агентства.

5 апреля в микрорайоне Старый город в Орске прорвало дамбу, причиной стал подъем уровня воды в реке Урал. Власти объявили эвакуацию жителей. Мэр Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы — у улицы Борисоглебской.

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В связи с потопом в Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера. Утром 7 апреля глава МЧС Александр Куренков прилетел в Орск. По его словам, подтопленно 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.