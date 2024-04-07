 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета

«Аэрофлот» опроверг опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: aviaorsk.ru
Фото: aviaorsk.ru

Информация о том, что рейс SU1060 из Москвы в Орск развернулся в небе и следует в Тольятти, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Рейс выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения в соответствии с расписанием», — добавили в компании.

Ранее ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах сообщил, что самолет, следовавший в Орск из Москвы, развернулся в небе в сторону Тольятти. «Причина пока непонятна», — сказал собеседник агентства.

В Орске спасли женщину с котами во время осмотра города главой МЧС
Общество

5 апреля в микрорайоне Старый город в Орске прорвало дамбу, причиной стал подъем уровня воды в реке Урал. Власти объявили эвакуацию жителей. Мэр Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы — у улицы Борисоглебской.

«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета
Video

В связи с потопом в Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера. Утром 7 апреля глава МЧС Александр Куренков прилетел в Орск. По его словам, подтопленно 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Материалы по теме
Путин обсудил паводок в Оренбургской области с главой МЧС
Общество
Власти Оренбургской области предупредили о сильных дождях в регионе
Общество
Власти назвали число затопленных домовладений в Оренбурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В Оренбуржье начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка с 8 апреля Общество, 14:38
На Украине завели дело после попытки насильной мобилизации подростка Политика, 14:25
На Украине уничтожили склад с безэкипажными катерами от НАТО Политика, 14:21
Запорожская АЭС сообщила об атаке украинских дронов Политика, 14:18
«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета Общество, 14:10
Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории Спорт, 14:09
Турция с 20 апреля начнет требовать визы у граждан Таджикистана Политика, 13:58
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Путин обсудил паводок в Оренбургской области с главой МЧС Общество, 13:43
Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена Политика, 13:42
Главком ВСУ начал проверку из-за повестки журналисту Политика, 13:32
В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены Общество, 13:15
Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в ₽21 млрд Общество, 13:03
Лучшие моменты первой за 40 лет победы «Атлетика» в Кубке Испании Спорт, 12:58
Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске Общество, 12:50