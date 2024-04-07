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Потоп в Орске ,  
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В Орске спасли женщину с котами во время осмотра города главой МЧС

МЧС: при осмотре Куренковым подтопленных улиц Орска спасена пожилая женщина
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Потоп в Орске

Во время осмотра подтопленных улиц Орска главой МЧС Александром Куренковым спасатели эвакуировали местную жительницу, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалистам МЧС удалось вывести пожилую женщину и двух ее котов по лестнице со второго этажа. Она оказалась одна в доме, первый этаж которого оказался затопленным.

Как отметили в ведомстве, многие люди до сих пор не хотят эвакуироваться. «Им кажется, что высота этажей их защитит. В такой ситуации граждане подвергают себя опасности», — предупредили в МЧС.

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По словам Куренкова, который прибыл в Орск утром 7 апреля, наиболее сложная обстановка сложилась в Ленинском районе и микрорайоне Старый город, где случился прорыв дамбы. Сперва он сказал, что сил и средств достаточно, работа ведется. Позже Куренков заявил, что паводок в Оренбургской области отнесен к чрезвычайной ситуации федерального характера, а ситуация с наводнением в Орске достигла критической отметки.

Власти сообщили, что уровень воды в реке Урал остается потенциально опасным в Оренбурге и Орске, где за сутки он поднялся до 856 см и 972 см соответственно. Опасная метка для Оренбурга — 930 см, и уровень воды ее уже перешел. В ближайшие сутки в регионе ожидаются обильные дожди, из-за чего ситуация с паводком осложнится еще больше.

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Теги
город Орск МЧС Александр Куренков спасение Оренбургская область
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