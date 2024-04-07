В Орске спасли женщину с котами во время осмотра города главой МЧС
Во время осмотра подтопленных улиц Орска главой МЧС Александром Куренковым спасатели эвакуировали местную жительницу, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалистам МЧС удалось вывести пожилую женщину и двух ее котов по лестнице со второго этажа. Она оказалась одна в доме, первый этаж которого оказался затопленным.
Как отметили в ведомстве, многие люди до сих пор не хотят эвакуироваться. «Им кажется, что высота этажей их защитит. В такой ситуации граждане подвергают себя опасности», — предупредили в МЧС.
По словам Куренкова, который прибыл в Орск утром 7 апреля, наиболее сложная обстановка сложилась в Ленинском районе и микрорайоне Старый город, где случился прорыв дамбы. Сперва он сказал, что сил и средств достаточно, работа ведется. Позже Куренков заявил, что паводок в Оренбургской области отнесен к чрезвычайной ситуации федерального характера, а ситуация с наводнением в Орске достигла критической отметки.
Власти сообщили, что уровень воды в реке Урал остается потенциально опасным в Оренбурге и Орске, где за сутки он поднялся до 856 см и 972 см соответственно. Опасная метка для Оренбурга — 930 см, и уровень воды ее уже перешел. В ближайшие сутки в регионе ожидаются обильные дожди, из-за чего ситуация с паводком осложнится еще больше.
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский