В Татарстане при взрыве и пожаре в жилом доме погиб один человек
При взрыве и пожаре в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает МЧС России в телеграм-канале.
«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили, что «из-за хлопка газовоздушной смеси» в двухэтажном жилом доме произошел пожар. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах на площади 80 кв. м. Наружные стены оказались разрушены.
Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов одного человека, еще троих эвакуировали из дома, сказали изначально в ведомстве.
По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон при монтаже натяжных потолков.
На данный момент открытое горение ликвидировано.
Всего в доме зарегистрированы 22 человека.
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