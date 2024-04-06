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В Татарстане при взрыве и пожаре в жилом доме погиб один человек

МЧС: в Нурлате при взрыве и пожаре в жилом доме погиб один человек
По предварительным данным, в одной из квартир в Нурлате взорвался газовый баллон при монтаже натяжных потолков. В результате загорелись четыре квартиры на двух этажах. Два человека пострадали

При взрыве и пожаре в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — говорится в сообщении.

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Ранее в ведомстве сообщили, что «из-за хлопка газовоздушной смеси» в двухэтажном жилом доме произошел пожар. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах на площади 80 кв. м. Наружные стены оказались разрушены.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов одного человека, еще троих эвакуировали из дома, сказали изначально в ведомстве.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон при монтаже натяжных потолков.

На данный момент открытое горение ликвидировано.

Всего в доме зарегистрированы 22 человека.

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Елена Чернышова
Татарстан взрыв газа
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