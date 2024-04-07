Пожар после взрыва газа в жилом доме в Татарстане потушили
Пожар в жилом доме в Нурлате в Татарстане, в результате которого погиб человек, полностью потушили, сообщило МЧС.
«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
МЧС сообщило об устранении открытого горения в доме 6 апреля в 22:29. По предварительной информации, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.
Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. Наружные стены разрушены. Площадь пожара составила 80 кв.м.
В результате пострадали 3 человека, один из них погиб. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.
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