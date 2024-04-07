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Потоп в Орске ,  
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Власти Оренбургской области опровергли данные о 66 пострадавших в Орске

Власти: данные о 66 пострадавших при подтоплении в Орске — неправда
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Потоп в Орске
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сообщения о 66 пострадавших при паводке в Орске не соответствуют действительности, рассказали РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

«У нас всего 18 кишечных инфекций, и это все пострадавшие на сегодняшний день. Никаких других пострадавших в Оренбургской области нет», — уточнили в пресс-службе.

В администрации заявили, что о погибших речи также не идет. «Потому что о двух, о которых сообщалось ранее, судебно-медицинская экспертиза установила, что они погибли в другое время и от других причин, никак не связанных с паводком», — добавили в управлении информационной политики аппарата губернатора.

По данным властей, погибших обнаружили во время патрулирования в местах потенциального подтопления, «туда, где даже еще вода не подошла».

Утром 7 апреля телеграм-канал «112» со ссылкой на свой источник сообщил, что при наводнении в Орске пострадали 66 человек, 17 из них — дети.

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5 апреля в Старом городе Орска прорвало дамбу, причиной стал подъем уровня воды в реке Урал. Власти объявили эвакуацию жителей. Мэр Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы — у улицы Борисоглебской.

По последним данным, в районе подтопления в Орске находится 6644 жилых дома, эвакуированы 1164 человека, в том числе 336 детей.

Власти Оренбургской области опровергли данные о 66 пострадавших в Орске
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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город Орск Оренбургская область новости дамба прорыв воды
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