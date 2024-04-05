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Военная операция на Украине ,  
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«Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов энергетики в Одесской области

«Укрэнерго»: в Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Одесской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области: повреждена часть оборудования», — говорится в публикации.

Там добавили, что это не привело к перебоям в подаче электричества. В «Укрэнерго» не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

В ночь на 5 апреля в Одесской области прогремели взрывы, сообщили «Суспильне» и «24 канал».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов энергетики в Одесской области
«Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов энергетики в Одесской области

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Одесская область повреждение Укрэнерго
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