СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на Русском

Следователи завершили расследование уголовного дела об осквернении объекта культурного наследия на острове Русский, сообщила пресс-служба СК по Приморскому краю.

По версии следствия, 23-летний мужчина и 24-летняя женщина 3 марта «из хулиганских побуждений написали краской из аэрозольного баллона надписи романтического содержания на объекте культурного наследия федерального значения» в Комплексе фортификационных сооружений Владивостокской крепости.

«В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

4 марта следователи возбудили уголовное дело после появления надписи Akosh+Sasha на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости.

На месте преступления изъяли пустой аэрозольный баллон, следователи допросили свидетелей. Очевидцы записали видео, на котором неизвестный мужчина наносит из баллона надпись.