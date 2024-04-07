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СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на Русском

СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на острове Русский

Следователи завершили расследование уголовного дела об осквернении объекта культурного наследия на острове Русский, сообщила пресс-служба СК по Приморскому краю.

По версии следствия, 23-летний мужчина и 24-летняя женщина 3 марта «из хулиганских побуждений написали краской из аэрозольного баллона надписи романтического содержания на объекте культурного наследия федерального значения» в Комплексе фортификационных сооружений Владивостокской крепости.

«В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

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4 марта следователи возбудили уголовное дело после появления надписи Akosh+Sasha на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости.

На месте преступления изъяли пустой аэрозольный баллон, следователи допросили свидетелей. Очевидцы записали видео, на котором неизвестный мужчина наносит из баллона надпись.

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Теги
Владивосток остров Русский Приморье вандализм
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