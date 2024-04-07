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Никарагуа разорвала дипотношения с Эквадором после штурма посольства

Никарагуа разорвала дипотношения с Эквадором после штурма посольства Мексики

Власти Никарагуа решили разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито, сообщает El 19 Digital.

Страна осудила действия Кито как «вопиющее нарушение международного права» и поддержала мексиканское правительство.

Эквадорские полицейские ворвались в посольство Мексики и задержали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который с декабря 2023 года укрывался на территории дипмиссии. Его приговорили к шести годам тюрьмы за коррупцию. 5 апреля Мехико предоставило ему политическое убежище, что эквадорская сторона сочла незаконным и потребовала выдать его.

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В мексиканском МИДе заявили, что в ходе штурма несколько дипломатов получили ранения, сотрудники посольства покинут страну. Мехико разорвало дипотношения с Эквадором. Страна также намерена обратиться в Международный суд ООН с просьбой осудить Кито за нарушение международного права.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объяснил действия полиции «защитой национального суверенитета в соответствии с политикой абсолютной нетерпимости» к преступникам.

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Теги
Никарагуа Эквадор Мексика разрыв дипломатических отношений
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