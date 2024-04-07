«Страна.ua» сообщила о попадании в реестр военнообязанных и женщин
Власти Украины намерены вписать в электронный реестр военнообязанных женщин от 18 до 60 лет, пишет издание «Страна.ua».
Это следует из нового закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским.
В статье 13 указано, что данные обо всех гражданах страны в возрасте от 18 до 60 лет подаются в реестр. «То есть, в список военнообязанных впишут в том числе и всех женщин указанного возраста», — отмечает «Страна.ua».
Далее в тексте закона говорится, что операторы реестра будут удалять данные о гражданах, которые не являются военнообязанными.
Запуск системы электронных повесток Верховная рада в первом чтении приняла в начале февраля. В версии законопроекта первого чтения (который объединяет разные ужесточения мобилизации) указано, что каждый мужчина от 18 до 60 лет будет обязан создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка считается врученной после появления в электронном кабинете.
2 апреля Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, согласно которым возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет.
Кроме того, теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу. Также на Украине отменили категорию «ограниченно годный».
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский