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Военная операция на Украине ,  
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«Страна.ua» сообщила о попадании в реестр военнообязанных и женщин

«Страна.ua»: власти Украины намерены вписать в реестр военнообязанных и женщин
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Военная операция на Украине

Власти Украины намерены вписать в электронный реестр военнообязанных женщин от 18 до 60 лет, пишет издание «Страна.ua».

Это следует из нового закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским.

В статье 13 указано, что данные обо всех гражданах страны в возрасте от 18 до 60 лет подаются в реестр. «То есть, в список военнообязанных впишут в том числе и всех женщин указанного возраста», — отмечает «Страна.ua».

Далее в тексте закона говорится, что операторы реестра будут удалять данные о гражданах, которые не являются военнообязанными.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Запуск системы электронных повесток Верховная рада в первом чтении приняла в начале февраля. В версии законопроекта первого чтения (который объединяет разные ужесточения мобилизации) указано, что каждый мужчина от 18 до 60 лет будет обязан создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка считается врученной после появления в электронном кабинете.

2 апреля Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, согласно которым возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет.

Кроме того, теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу. Также на Украине отменили категорию «ограниченно годный».

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Теги
Украина мобилизация электронные повестки Военная операция на Украине
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