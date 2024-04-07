«Страна.ua» сообщила о попадании в реестр военнообязанных и женщин

Власти Украины намерены вписать в электронный реестр военнообязанных женщин от 18 до 60 лет, пишет издание «Страна.ua».

Это следует из нового закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским.

В статье 13 указано, что данные обо всех гражданах страны в возрасте от 18 до 60 лет подаются в реестр. «То есть, в список военнообязанных впишут в том числе и всех женщин указанного возраста», — отмечает «Страна.ua».

Далее в тексте закона говорится, что операторы реестра будут удалять данные о гражданах, которые не являются военнообязанными.

Запуск системы электронных повесток Верховная рада в первом чтении приняла в начале февраля. В версии законопроекта первого чтения (который объединяет разные ужесточения мобилизации) указано, что каждый мужчина от 18 до 60 лет будет обязан создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка считается врученной после появления в электронном кабинете.

2 апреля Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, согласно которым возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет.

Кроме того, теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу. Также на Украине отменили категорию «ограниченно годный».