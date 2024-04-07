Британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Ходейда

В ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

В 111 км от йеменского порта Ходейда совершено нападение на судно, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен», — говорится в сообщении. Капитан судна сообщил о двух ракетах в непосредственной близости от судна. Одна была перехвачена силами коалиции, вторая упала в воду.

Уточняется, что судно и экипаж не пострадали. Корабль направляется в порт. Британские власти проводят расследование и рекомендуют «следовать транзитом с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO».

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на атаки хуситов Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

8 марта UKMTO сообщил о нападении на судно в Аденском заливе. 6 марта посольство Великобритании в йеменской столице Сане заявило, что при атаке хуситов на судно в Аденском заливе погибли два члена экипажа.