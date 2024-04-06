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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Гурулев назвал фейком приписанные ему слова о Казахстане

Депутат Гурулев назвал фейком приписанную ему запись со словами о Казахстане
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Гурулев
Андрей Гурулев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев опроверг, что произносил фразу, что Казахстан «будет следующим». Видеообращение парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале.

Гурулев назвал рассылку этого сообщения попыткой «раскачать» отношения России и Казахстана.

«Это фейк, это хамство, конечно. Я понимаю, что нейросети подделают все, что угодно, поэтому я вас призываю быть бдительными, нас ни с кем не поссорят, <...> мы [это] в любом варианте победим», — сказал он.

Ответственность за распространение сообщения Гурулев возложил на Украину.

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Ранее в телеграм-каналах появилось аудиосообщение, приписываемое Гурулеву. Говорящий на нем заявляет, что Казахстан «будет следующим» и добавляет: «я думаю, решение уже есть».

Утром 2 апреля беспилотники атаковали Елабугу и Нижнекамск в Татарстане. Удар пришелся по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга», пострадали 14 человек. В Нижнекамске беспилотник попытался атаковать НПЗ, дрон был обезврежен.

Минобороны Казахстана после случившегося выпустило заявление, в котором опровергло сообщения телеграм-каналов, что беспилотники были запущены с территории республики. Ведомство назвало подобные сообщения «инсинуациями», направленными на дискредитацию Казахстана

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Теги
депутат Госдума Андрей Гурулев фейк Украина
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