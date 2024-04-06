Из-за атаки дрона 11 белгородских сел и поселков остались без света

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Украинский беспилотник повредил линию электропередачи в Белгородской области рядом с окраиной поселка Задорожный Краснояружского района, в результате без света остались 11 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди них — села Сергиевка, Теребрено и Илек-Пеньковка, хутора Крисаново, Фищево, Первомайский и Савченко, а также поселок Отрадовский и частично Красная Яруга. Аварийные бригады, по словам Гладкова, в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Помимо этого, село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке двух беспилотников. Пострадавших нет. В результате первого сброса взрывного устройства пострадало одно частное жилое домовладение, у него загорелась кровля. Очаг возгорания удалось потушить своими силами. Второе взрывное устройство не сдетонировало, уточнил Гладков.

Утром 6 апреля губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Вязовое. Повреждения получили фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, также осколком от снаряда посечена хозпостройка. Никто не пострадал.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.