В Оренбургскую область вылетел второй эшелон спасателей

Фото: МЧС России

Дополнительный эшелон спасателей вылетел в Оренбургскую область по поручению главы МЧС Александра Куренкова, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

На борту самолета Ил-76 находятся 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института противопожарной службы, а также плавсредства, техника высокой проходимости, спецоборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты, уточнили в ведомстве.

После прорыва дамбы, произошедшего вечером 5 апреля в Орске, в Оренбургскую область направили спасателей, в том числе аэромобильную группировку. Ночью на месте работали порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств. Спасатели занялись эвакуацией жителей из подтопленных районов.

Сейчас в Орске работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников.

В Оренбургской области в зону подтопления попали более 2,5 тыс. домов и 6,8 тыс. приусадебных участков, сообщили в правительстве региона. Более 4,2 тыс. жителей были эвакуированы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Орске, где, по последним данным, подтоплены 600 жилых домов и 1,4 тыс. приусадебных участков.