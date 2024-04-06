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СК Приднестровья возбудил дело после атаки дрона на воинскую часть

Следственный комитет ПМР возбудил дело после атаки дрона на воинскую часть
Фото: sk.gospmr.org
Фото: sk.gospmr.org

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возбудил дело о диверсии после атаки беспилотника на воинскую часть, произошедшую 5 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, в результате атаки дрона произошел взрыв в одной из войсковых частей Минобороны ПМР, дислоцированной в Рыбницком районе. Автомобиль «ЗИЛ» с радиолокационной станцией получил повреждения, пострадавших и жертв нет.

«В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно, FPV-дрона», — уточнили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 277 Уголовного кодекса ПМР (диверсия). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

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Фото:sledkompmr / Telegram

Воинская часть, которую атаковал дрон, находится в 6 км от границы с Украиной. В Министерстве госбезопасности непризнанной республики заявили, что целью нападения была радиолокационная станция, ей нанесли незначительные повреждения.

В Молдавии категорически отрицают причастность к атаке. В Кишиневе назвали инцидент с дроном «попыткой вызвать страх и панику в регионе», приднестровские власти в ответ заявили, что реакция Кишинева «неадекватна» и реализована в духе примитивной пропаганды. Киев атаку не комментировал.

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Теги
Приднестровье диверсия Молдавия беспилотники
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