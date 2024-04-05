Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске
В Орске (Оренбургская область) прорвало дамбу, МЧС эвакуирует население. По данным собеседника ТАСС в оперативных службах, в зоне подтопления могут оказаться примерно 4 тыс. жилых домов.
4 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе из-за паводка. По его словам, мера необходима для проведения мероприятий по пропуску паводка и минимизации возможного ущерба для жителей и инфраструктурных объектов.
Паслер отметил, что нужно в том числе запастись топливом, продуктами и предметами первой необходимости и сохранить личное имущество жителей и обеспечить охрану порядка по всей Оренбургской области.
Паводки в регионе начались в конце марта, с 30 марта на всей территории региона ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах уже тогда объявили ЧС.
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