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Общество ,  
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Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске

Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске

Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске
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В Орске (Оренбургская область) прорвало дамбу, МЧС эвакуирует население. По данным собеседника ТАСС в оперативных службах, в зоне подтопления могут оказаться примерно 4 тыс. жилых домов.

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Фото:МЧС России

4 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе из-за паводка. По его словам, мера необходима для проведения мероприятий по пропуску паводка и минимизации возможного ущерба для жителей и инфраструктурных объектов.

Паслер отметил, что нужно в том числе запастись топливом, продуктами и предметами первой необходимости и сохранить личное имущество жителей и обеспечить охрану порядка по всей Оренбургской области.

Паводки в регионе начались в конце марта, с 30 марта на всей территории региона ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах уже тогда объявили ЧС.

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Теги
дамба прорыв Оренбургская область
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