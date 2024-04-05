Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения. Видео
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения, которое ощущалось в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
В ходе выступления одного из докладчиков началась тряска. «Вы заставляете землю дрожать», — пошутил палестинский посланник ООН Рияд Мансур. Она уточнила, стоит ли ей продолжать выступление, и после небольшой паузы, заседание продолжилось.
Рядом с Нью-Йорком 5 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным Геологической службы США, его эпицентр был в районе Ливан в штате Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Манхэттена на глубине 4,7 км.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул назвала землетрясение одним из крупнейших на Восточном побережье за последнее столетие.
Посетителей консульства России в Нью-Йорке вывели на улицу из-за толчков, сообщил генеральный консул Александр Захаров.
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