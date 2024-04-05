 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения. Видео

Из-за землетрясения в Нью-Йорке прервалось заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения. Видео
Video

Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения, которое ощущалось в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

В ходе выступления одного из докладчиков началась тряска. «Вы заставляете землю дрожать», — пошутил палестинский посланник ООН Рияд Мансур. Она уточнила, стоит ли ей продолжать выступление, и после небольшой паузы, заседание продолжилось.

Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение
Общество
Фото:Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Рядом с Нью-Йорком 5 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным Геологической службы США, его эпицентр был в районе Ливан в штате Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Манхэттена на глубине 4,7 км.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул назвала землетрясение одним из крупнейших на Восточном побережье за последнее столетие.

Посетителей консульства России в Нью-Йорке вывели на улицу из-за толчков, сообщил генеральный консул Александр Захаров.

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Теги
землетрясение Нью-Йорк Совбез ООН
Материалы по теме
В консульстве России прошла эвакуация из-за землетрясения в Нью-Йорке
Общество
Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение
Общество
У побережья Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 16:46
Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске Общество, 21:12
Минюст включил писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов Политика, 21:05
Глава Гагаузии допустила независимость автономии Политика, 20:59
В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения Общество, 20:53
Первая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне Спорт, 20:50
Суд не стал арестовывать замглавы разработчика «Леонардо» Бизнес, 20:40
В Орске прорвало дамбу Общество, 20:37
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В Севастополе отменили воздушную тревогу Политика, 20:36
МИД России призвал Армению не дать США и Евросоюзу «обмануть себя» Политика, 20:28
Украина продаст Maybach и 20 коллекционных часов Медведчука Политика, 20:24
Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА Спорт, 20:23
Эксперты оценили поток грузов между Москвой и Петербургом после ввода ВСМ Бизнес, 20:22
Дасаев отказался назвать Акинфеева вратарем мирового уровня Спорт, 20:21
Российские борцы греко-римского стиля завоевали две лицензии на ОИ-2024 Спорт, 20:07