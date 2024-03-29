В Шебекино снаряд попал в частный гараж
В городе Шебекино Белгородской области при обстреле артиллерийский снаряд попал в гараж, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения. Также осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях», — написал глава региона.
Гладков добавил, что взрывом перебило газопровод, однако не уточнил масштабы аварии.
Пострадавших при обстреле не было, аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела, уточнил губернатор.
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