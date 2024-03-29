 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Шебекино снаряд попал в частный гараж

Гладков: в Шебекино снаряд попал в частный гараж
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В городе Шебекино Белгородской области при обстреле артиллерийский снаряд попал в гараж, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения. Также осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях», — написал глава региона.

Гладков добавил, что взрывом перебило газопровод, однако не уточнил масштабы аварии.

Пострадавших при обстреле не было, аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела, уточнил губернатор.

В Шебекино снаряд попал в частный гараж
В Шебекино снаряд попал в частный гараж

Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты

Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»

Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии

ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками

В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ

Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт

Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России

В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео

Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о повреждении многоэтажек и гимназии в Белгороде
Политика
Над Белгородской областью сбили дрон
Политика
Гладков объяснил отсутствие сирены при ночной атаке на Белгород
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 28 мар, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 28 мар, 16:51
Киркпатрик, Филлипс и другие — методы оценки пользы от обучения персонала Pro, 15:04
UFC анонсировал бой лучших российских тяжеловесов без их согласия Спорт, 14:55
День на «Красном Октябре»: какой станет стрелка острова Балчуг РБК и Красный Октябрь, 14:50
Эвакуировавшего 100 посетителей «Крокуса» подростка наградил муфтий Общество, 14:47
Курьера из Таджикистана арестовали за оправдание теракта в «Крокусе» Общество, 14:42
Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят до €200 Экономика, 14:42
ЦБ назвал три новые рискованные схемы на рынке ипотеки Финансы, 14:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Цена Dogecoin сильно выросла впервые за три года. В чем причина Крипто, 14:36
Минобороны сообщило о групповом ударе «Кинжалами» по объектам на Украине Политика, 14:31
В Шебекино снаряд попал в частный гараж Политика, 14:17
России вернули тела 29 погибших бойцов Политика, 14:14
Как РЖД, «Почта России» и другие используют блокчейн в грузоперевозках Pro, 14:14
Акции Reddit обвалились на 24% после четырехдневного ралли Инвестиции, 14:12
В России вернули мораторий на штрафы застройщикам: в чем риски дольщиков Недвижимость, 14:09