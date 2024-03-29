Гладков: в Шебекино снаряд попал в частный гараж

В Шебекино снаряд попал в частный гараж

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В городе Шебекино Белгородской области при обстреле артиллерийский снаряд попал в гараж, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения. Также осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях», — написал глава региона.

Гладков добавил, что взрывом перебило газопровод, однако не уточнил масштабы аварии.

Пострадавших при обстреле не было, аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела, уточнил губернатор.