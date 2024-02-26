На лайнере у берегов Маврикия ввели карантин из-за подозрения на холеру
На круизном лайнере Norwegian Dawn норвежской компании Norge ввели карантин, предположительно, из-за холеры у пассажиров, пишет издание USA Today, чьи журналисты должны были отправиться на корабле в корпоративную поездку.
Лайнер находился в 12-дневном рейсе из Кейптауна (ЮАР) до Порт-Луи на Маврикии, уточняет издание. Корабль отправился 13 февраля и 25 февраля должен был прибыть в Порт-Луи. Там планировалась посадка очередной группы пассажиров на следующий рейс.
Однако, как сообщил изданию представитель Norwegian Dawn, чью должность оно не уточняет, в плавании у некоторых пассажиров проявились симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта. В связи с этим по прибытии на Маврикий экипаж судна уведомил местные власти о ситуации.
Власти решили отложить высадку пассажиров и посадку новых туристов для проведения тестов на два дня, до 27 февраля, сообщил представитель Norwegian Dawn.
По информации, полученной журналистами USA Today, выявленная у пассажиров болезнь желудка может оказаться холерой. Голландское издание BN DeStem также пишет со ссылкой на пассажиров, что речь идет о холере. Портал отмечает, что по пути лайнер делал промежуточную остановку на Мадагаскаре.
Как сообщает BN DeStem, корабль стоит на якоре в 5 км от побережья Маврикия, на его борту находятся 2,2 тыс. пассажиров. На корабле также находятся 1026 членов экипажа, пишет Le Mauricien.
По данным последнего, 2 тыс. пассажиров отпустили на сушу 25 февраля, еще у 15 взяли образцы крови на анализ. В Минздраве Маврикия пояснили, что карантин на два дня объявили, так как ждать результатов исследования нужно 48 часов.
Пассажирам, которые не смогли вовремя отправиться в круиз, компания Norge предложила бесплатное размещение в отеле на острове, передает USA Today.
Холера — это острая диарейная инфекция, острые варианты болезни характеризуются сильной водянистой диареей и потенциально смертельным обезвоживанием. Заболевание вызывается употреблением пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholerae с коротким инкубационным периодом — от 12 часов до пяти дней.
Распространению инфекции способствуют сезон дождей в Западной Африке, который длится с мая по октябрь, а также наступление Эль-Ниньо — феномена, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2023 году оценила риск распространения холеры в мире как очень высокий.
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