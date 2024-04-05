Правительство поддержало проект о СЭЗ в приграничных с Украиной регионах

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Правительство поддержало законопроект о распространении действующего в новых регионах режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничные субъекты и одобрило выделение из резервного фонда грантов для предприятий, пострадавших в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Компании, повторно попавшие под обстрел или потерявшие за год более 30% доходов, смогут закрыть половину задолженности по налогу на прибыль и страховым взносам за прошлый год. Средства будут направлены на поддержку 14 предприятий.

«Льготы от СЭЗ в Белгородской, Курской и Брянской областях позволят предприятиям не только восстановиться, но и реализовать планы по инвестициям. Преференциальные режимы планируется установить летом этого года», — говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, поддержку получат около 300 пострадавших компаний, где работают 20 тыс. человек.

СЭЗ поддержит три категории инвесторов, в их числе предприятия, пострадавшие в результате обстрелов, производства, которые нужно перевезти в более безопасные локации, и бизнес, для которого льготы станут аргументом, чтобы начать новые проекты.

В числе льгот — пониженные тарифы страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%), нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционного проекта, освобождение от налога на имущество организаций с момента принятия их на учет, нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду. В СЭЗ также действует режим свободной таможенной зоны.

В сообщении ведомства отмечается, что за основу взят опыт Дальнего Востока. По аналогии с территориями опережающего развития преференции получит не весь регион, а конкретные локации, которые утвердит правительство.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую город Шебекино, регулярно подвергающийся обстрелам.

С 2023 года свободная экономическая зона создана в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, о распространении СЭЗ на некоторые другие регионы 25 марта был вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности.