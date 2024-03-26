Власти дадут налоговые льготы бизнесу в граничащих с Украиной регионах

С 2023 года свободная экономическая зона создана в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Теперь власти хотят распространить льготный режим на граничащие с ними и Украиной территории

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Налоговые льготы, действующие в свободной экономической зоне (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, планируется распространить и на территории российских регионов, граничащих с ними или с Украиной. Соответствующий законопроект разработан Минэкономразвития, 25 марта он был вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности. РБК ознакомился с документом (его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, сообщили РБК в Торгово-промышленной палате (ее представители входят в состав комиссии). РБК направил запрос в пресс-службу правительства России.

С ДНР и ЛНР граничат Ростовская, Белгородская и Воронежская области, с Украиной — Белгородская, Курская, Брянская области. Кроме того, Херсонская область граничит с Крымом, а Запорожская область граничит только с другими новыми регионами.

Закон, в соответствии с которым на территории новых регионов страны создается свободная экономическая зона, был принят и вступил в силу летом 2023 года. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в сентябре 2022 года.

Что такое свободная экономическая зона

Среди льгот для резидентов свободной экономической зоны — пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% (базовая составляет 30%), нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций с момента принятия его на учет, нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду. Также за участки на территории СЭЗ можно будет не платить налог в течение трех лет с момента оформления собственности. В СЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.

Свободная экономическая зона создана до конца 2050 года. Этот срок может быть как продлен, так и сокращен соответствующим федеральным законом. Операторами свободной экономической зоны являются Минстрой и управляющая компания — ППК «Фонд развития территорий». По данным последнего, на сегодняшний день зарегистрировано 98 участников свободной экономической зоны.

На «прилегающих территориях», включенных в СЭЗ, полномочия по управлению будут у высших исполнительных органов регионов (то есть региональных правительств), следует из пояснительной записки к законопроекту. Куратором на федеральном уровне будет Минэкономразвития.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минстрой.

Какие территории добавят к СЭЗ

Поправки распространяют действие закона о свободной экономической зоне в новых регионах на отдельные территории субъектов РФ, прилегающих к территориям Украины и (или) ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей. Перечень таких прилегающих территорий, в границах которых будет применяться режим свободной экономической зоны, будет определяться правительством, следует из законопроекта.

Участниками СЭЗ могут стать индивидуальные предприниматели или коммерческие юрлица, зарегистрированные на прилегающих территориях или имеющие там филиал. Объем капитальных вложений в первые три года деятельности на территории СЭЗ должен быть не менее 1 млн руб. для IT-проектов, научных исследований и разработок, не менее 3 млн руб. для малого и среднего бизнеса и от 30 млн руб. для всех других участников.

Поправки касаются, очевидно, территорий, «которые сейчас подвергаются обстрелам, — это Белгородская, Курская, Брянская области», говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Там будет большой объем восстановительных работ, и понятно, что туда нужно привлекать не только государственные усилия, но и бизнес. А чтобы он туда шел, с учетом всех рисков, требуются дополнительные льготные режимы и стимулы», — считает он.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую город Шебекино, регулярно подвергающийся обстрелам. Решение распространить режим свободной экономической зоны для новых регионов на приграничные территории может быть решением этой задачи, не исключает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Если сейчас там хозяйственная деятельность осуществляется с определенными ограничениями, то логично там дать какой-то статус, дающий хозяйствующим субъектам право иметь иные налоговые условия», — говорит он. «Возможно, это можно увязать со статусом свободной экономической зоны, которая действует в новых регионах», — предполагает эксперт.

Кроме того, в перечень территорий, на которые распространится СЭЗ, могут быть включены приграничные населенные пункты Ростовской области, «в которых происходит взаимодействие с ДНР и ЛНР», говорит Климанов.

Потенциальные расходы федерального, региональных и местных бюджетов от принятия законопроекта оценить невозможно, указано в пояснительной записке. Вместе с тем его принятие «однозначно положительно повлияет на достижение целей государственных программ», утверждается в документе.