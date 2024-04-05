Минобороны отчиталось о 39 ударах по военным и энергообъектам Украины
Российские военные в ответ на попытки украинских Вооруженных сил атаковать нефтегазовую отрасль и энергетику России за несколько дней нанесли 39 ударов по объектам энергетики и военным объектам Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
Групповые удары были нанесены в период с 31 марта по 5 апреля с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотников.
Целями ударов стали объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявило Минобороны.
Ведомство регулярно отчитывается о нанесении ударов высокоточным оружием по военным и энергетическим объектам Украины. Так, 29 марта Минобороны сообщило, что российские Вооруженные силы нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.
Удары наносились высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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