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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля назвала ошибкой авиаудар по членам НКО в Газе

Армия Израиля назвала ошибкой авиаудар по гуманитарной колонне в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные по ошибке нанесли авиаудар в секторе Газа, в результате которого погибли семь сотрудников американской гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK). Об этом заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковники Херци Ха-Леви.

«Удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться», — приводит слова Ха-Леви пресс-служба ЦАХАЛ.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «трагическим» и «непреднамеренным» инцидентом и пообещал «сделать все», чтобы предотвратить повторение подобного. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Дэниэль Хагари заявил, что действия Генштаба оценит независимый военный орган. «Это поможет нам снизить риск повторения такого события», — подчеркнул он.

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Рем Абу Лебдех (справа)

Гуманитарный конвой попал под израильский авиаудар по сектору Газа 2 апреля. Погибли семь человек, среди которых были граждане Австралии, Польши, Великобритании, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады. Организация объявила о приостановке своей деятельности в регионе.

Гуманитарщики передвигались на двух бронированных и одном небронированном автомобиле, на которые были нанесены логотипы организации. Перед этим они разгрузили партию более чем в 100 т продовольствия на складе в городе Дейр-эль-Балах в центральной части эксклава. Все свои передвижения сотрудники WCK координировали с представителями ЦАХАЛ, заверили в организации.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ гуманитарный конвой авиаудар
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