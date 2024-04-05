Посла Южной Кореи вызвали в МИД из-за новых санкций против России

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Посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в МИД России из-за новых санкций Сеула, сообщила пресс-служба дипведомства.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил послу, что введение корейским правительством новых санкций «Россия рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула, предпринятый на основании голословных обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН».

В МИДе подчеркнули, что Россия «категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес» и это «не может не оказать негативного влияния» на отношения Сеула и Москвы.

Южную Корею также призвали «отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер», которые провоцируют «усиление напряженности на Корейском полуострове, что в итоге угрожает безопасности» самой республики.

Южная Корея 2 апреля ввела санкции против двух физических и двух юридических лиц из России, которые, по данным Сеула, сотрудничают с КНДР.

В санкционный список попали компании «Интеллект» и «Содействие», а также их представители. В Южной Корее считают, что эти компании причастны к «финансированию ядерных и ракетных разработок» Пхеньяна с помощью привлечения северокорейских специалистов для работы в России.

Также под ограничение попали два российских судна — Lady R и Angara, которые, по данным южнокорейской стороны, перевозили запрещенные грузы между Россией и Северной Кореей. Санкции Совбеза ООН запрещают поставки КНДР оружия и связанных с ним материальных средств.