Министр обороны Италии выступил за сохранение диалога с Россией

Гвидо Крозетто (Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Возможность диалога с Россией должна оставаться открытой, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя недавние переговоры министров обороны Франции и России. Об этом пишет Reuters.

«Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, важно <...>, чтобы каналы конфронтации и диалога также оставались открытыми», — сказал Крозетто.

Он добавил, что «жесткая» коммуникация необходима для прекращения Россией военных действий и для обеспечения возможности «создать условия для справедливого мира».

3 апреля Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню впервые с октября 2022 года.

В ходе разговора Лекорню осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и заявил, что у Франции нет данных, которые могли бы установить связь между терактом и Украиной. Он также заявил о решительной готовности Франции и дальше поддерживать Украину.

Шойгу, в свою очередь, заявил, что переговоры по Украине могут состояться на основе стамбульской мирной инициативы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, что нужно понимать под стамбульской мирной инициативой как фундаментом для переговоров по Украине, и предложил задать этот вопрос Минобороны.

Российские власти утверждают, что готовы к диалогу с Киевом, но с учетом своих интересов, в том числе «на земле».