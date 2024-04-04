Песков переадресовал в Минобороны вопрос об основе переговоров по Украине

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об основе переговоров по Украине

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, что нужно понимать под стамбульской мирной инициативой как фундаменте для переговоров по Украине. Он предложил задать этот вопрос Минобороны, передает корреспондент РБК.

Поводом для вопроса стало сообщение о телефонном разговоре министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьеном Лекорню 3 апреля. В нем говорилось, что в беседе была «отмечена готовность к диалогу по Украине», причем «исходные положения могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе». Какая именно сторона или обе выразили готовность к диалогу, в сообщении не уточнялось.

Переговоры украинской и российского делегаций в Стамбуле проходили весной 2022 года, когда четыре новых региона еще не вошли в состав России.

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны», — ответил Песков на просьбу уточнить, что имели в виду российские власти, говоря о стамбульской инициативе как основе переговоров.

После публикации Минобороны источники Reuters и AFP во французском правительстве опровергли слова о готовности Парижа к переговорам по Украине.

В Кремле неоднократно выражали готовность к переговорам. Там требуют признать «новые территориальные реалии»: Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России.

Киев называет одним из условий для переговорного процесса возвращение к границам страны 1991 года.