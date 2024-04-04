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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках над Курской областью

Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны перехватили около 21:30 мск, уточнили в ведомстве.

По данным главы региона Романа Старовойта, над Курском сбили четыре беспилотника. В результате удара одного дрона в районе городского Центрального рынка начался пожар.

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Фото:МЧС России

«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — сообщил Старовойт. Пострадавших и погибших в результате атаки дронов нет, сообщил губернатор.

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках над Курской областью
Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках над Курской областью

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Курская область Курск беспилотники ПВО
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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