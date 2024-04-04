Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках над Курской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны перехватили около 21:30 мск, уточнили в ведомстве.

По данным главы региона Романа Старовойта, над Курском сбили четыре беспилотника. В результате удара одного дрона в районе городского Центрального рынка начался пожар.

«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — сообщил Старовойт. Пострадавших и погибших в результате атаки дронов нет, сообщил губернатор.