Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках над Курской областью
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дроны перехватили около 21:30 мск, уточнили в ведомстве.
По данным главы региона Романа Старовойта, над Курском сбили четыре беспилотника. В результате удара одного дрона в районе городского Центрального рынка начался пожар.
«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — сообщил Старовойт. Пострадавших и погибших в результате атаки дронов нет, сообщил губернатор.
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