Над границей Ирана и Ирака заметили неопознанный светящийся объект

Светящийся объект неизвестного происхождения заметили в небе над иранским городом Ахваз в провинции Хузестан, которая граничит с Ираком. Об этом сообщает иранский новостной портал Jamaran.

Портал опубликовал видео очевидца, на котором видно, как некий воздушный объект с ярко-зеленым свечением пролетает над жилыми массивами. Информации властей о природе объекта пока не поступило, отмечает Jamaran.

Объект был замечен на фоне очередного обострения в отношениях между Ираном и Израилем: 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Погибли трое иранцев, в том числе высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди, генерал, который командовал силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

В министерстве иностранных дел Ирана атаку назвали нарушением международных конвенций. В ведомстве отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные меры в адрес Израиль.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что ответственность за авиаудар также лежит на США. Ведомство через сотрудника посольства Швейцарии направило американскому правительству как «стороннику израильского режима» важное сообщение.

В Израиле заявили, что уничтоженное в Дамаске здание не было консульством Ирана. По словам посла Израиля в Москве Симоны Гальперин, это было здание рядом. Сам удар Гальперин комментировать отказалась.