Полиция арестовала мужчину с мачете у резиденции президента Аргентины
Вооруженного мачете мужчину задержали у резиденции президента Аргентины Хавьера Малея «Розовый дом» (Casa Rosada) сообщает новостной портал El Tribuno со ссылкой данные полиции.
Подозреваемый пытался проникнуть в здание через вход для чиновников. К мужчине вышли полицейские, он достал мачете и, назвав себя богом, заявил, что собирается убить президента.
29-летнего молодого человека задержали, полиция обнаружила у него, помимо мачете, пять дисков для болгарки. Федеральное бюро полиции возбудило дело о «запугивании общественности».
В начале 2024 года полиция арестовала мужчину, который угрожал убить президента Аргентины. Подозреваемый несколько раз звонил в 911, оскорблял оператора и заявлял о намерении напасть на Хавьера Милея и взорвать правительственные здания.
Осенью 2022 года мужчина направил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. Заряженное оружие не произвело выстрел.
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