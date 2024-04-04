Медведев призвал не брать в плен «натовцев» на Украине

Медведев призвал не брать в плен «натовцев», если те появятся на Украине

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Присланные на Украину военные стран НАТО будут обязаны выполнять приказы ВСУ, а значит, станут частью регулярных сил, которые воюют с российской армией, заявил на своей странице во «ВКонтакте» зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В связи с этим он предлагает считать таких военных законными врагами. «И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать!» — написал Медведев.

Кроме этого, бывший президент России предложил за каждого убитого «натовца» давать «максимальную премию», а также не отдавать тела убитых бойцов их родственникам.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон впервые публично не исключил отправки европейских войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он тогда.

Заявление французского президента раскритиковали как в России, так и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники. В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией.

В Минобороны Франции пояснили позднее, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.