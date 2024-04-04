Путин назвал сохранение идентичности залогом будущего в России
В основе будущего России лежит сохранение идентичности, считает президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».
«Конечно, страна будет меняться. И люди будут меняться. Но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны», — сказал он во время совещания с правительством.
Президент подчеркнул, что нужно сохранять традиционные ценности, культуру и традиции, отметив, что это также важно для будущего.
В 2022 году Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Среди них перечислены патриотизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и другие.
Позднее президент неоднократно заявлял о необходимости придерживаться традиционных ценностей и называл их «фундаментом российского бытия».
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