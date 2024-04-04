Зампред комитета по обороне Совфеда: новая мобилизация в России не планируется

В Совфеде заявили об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ситуация на фронте показывает, что в России нет необходимости в новой волне мобилизации, заявил «РИА Новости» первый замглавы комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев.

«В России новая волна мобилизации не планируется. Это подтверждают и слова Дмитрия Пескова — пресс-секретаря президента России, и объективная ситуация на фронтах. Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно», — сказал Бондарев.

Накануне, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Москва готовит на 1 июня мобилизацию 300 тыс. человек.

Песков назвал слова Зеленского неправдой. Заявление украинского президента также опроверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет», — сказал депутат.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. 28 октября того же года российский министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тыс. человек.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин на прямой линии заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации.