Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене из-за данных для Киева
Дело о государственной измене (ст. 275 УК) возбудили в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, который планировал передавать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщили РБК в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
По версии ФСБ, фигурант дела установил связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и предложил им передать сведения о деятельности российского предприятия. Эта информация позволила бы украинской стороне «запланировать и осуществить диверсию» на объектах оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа, добавили в ведомстве.
сообщали о задержании жителя Москвы за попытки помешать работе российской ПВО по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, мужчина собирал и запускал дроны «для создания ложных целей» рядом с объектами Минобороны России. В отношении него возбудили дело о госизмене.
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