Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене из-за данных для Киева

На жителя Комсомольска-на-Амуре завели дело о госизмене из-за данных для Киева

Жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в госизмене за планы по передаче сведений Украине о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщили в ФСБ. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет

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Дело о государственной измене (ст. 275 УК) возбудили в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, который планировал передавать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщили РБК в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии ФСБ, фигурант дела установил связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и предложил им передать сведения о деятельности российского предприятия. Эта информация позволила бы украинской стороне «запланировать и осуществить диверсию» на объектах оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа, добавили в ведомстве.