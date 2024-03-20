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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене из-за данных для Киева

На жителя Комсомольска-на-Амуре завели дело о госизмене из-за данных для Киева
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Военная операция на Украине
Жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в госизмене за планы по передаче сведений Украине о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщили в ФСБ. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет

Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене из-за данных для Киева
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Дело о государственной измене (ст. 275 УК) возбудили в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, который планировал передавать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщили РБК в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии ФСБ, фигурант дела установил связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и предложил им передать сведения о деятельности российского предприятия. Эта информация позволила бы украинской стороне «запланировать и осуществить диверсию» на объектах оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа, добавили в ведомстве.

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Фото:Андрей Любимов / РБК
Ранее в ФСБ сообщали о задержании жителя Москвы за попытки помешать работе российской ПВО по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, мужчина собирал и запускал дроны «для создания ложных целей» рядом с объектами Минобороны России. В отношении него возбудили дело о госизмене.

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Юлия Овчинникова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Россия Украина ФСБ Хабаровский край госизмена
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