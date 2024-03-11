Жителя Хабаровска задержали по подозрению в госизмене

Жителя Хабаровска задержали по подозрению в призывах российских военнослужащих перейти на сторону Украины, возбуждено дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: Михаил Кутузов / ТАСС

39-летнего жителя Хабаровска задержали по подозрению в склонении российских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне Украины, возбуждено дело о госизмене, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Хабаровскому краю.

По версии ведомства, задержанный склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона вступить в украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» (признано в России террористической организацией и запрещено).

Возбуждено дело по ст. 275 УК (государственная измена), максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.