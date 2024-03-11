Жителя Хабаровска задержали по подозрению в госизмене
УФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
Жителя Хабаровска задержали по подозрению в призывах российских военнослужащих перейти на сторону Украины, возбуждено дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы
39-летнего жителя Хабаровска задержали по подозрению в склонении российских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне Украины, возбуждено дело о госизмене, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Хабаровскому краю.
По версии ведомства, задержанный склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона вступить в украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» (признано в России террористической организацией и запрещено).
Возбуждено дело по ст. 275 УК (государственная измена), максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
возбудили в отношении 33-летнего уроженца Прикамья Владимира Овчинникова. Его обвинили в сборе и передачи «Легиону «Свобода России» информации о дислокации российских военнослужащих и сведений о промышленных предприятиях. Мужчина был задержан в октябре 2023 года в Нижнекамске. Ему также предъявлены обвинения в участии в террористической организации.
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