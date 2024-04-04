Сотруднику «Мемориала» дали условный срок за попытку вывезти архив

Александр Чернышов (Фото: toposmemoru / Telegram)

Индустриальный районный суд Перми назначил три года условно бывшему руководителю «Центра исторической памяти» Александру Чернышову за попытку вывезти архив «Мемориала». Об этом сообщило «Общество Мемориал» (федеральный «Мемориал» внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) в своем телеграм-канале.

Чернышова обвиняли в покушении на контрабанду культурных ценностей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30; п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса), следует из карточки дела на сайте суда. Гособвинение просило приговорить его к трем годам колонии.

«Центр исторической памяти» — правопреемник пермского «Мемориала». Федеральный «Мемориал» внесли в реестр иностранных агентов, в 2021 году его ликвидировали. До ликвидации пермского отделения «Мемориала» Чернышов был членом его правления.

По тому же делу о попытке контрабанды проходит бывший руководитель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов. По версии следствия, Латыпов и Чернышов попытались вывезти архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность, из России в Германию. Как отмечает Properm, экспертиза оценила стоимость рукописей, фото и видео, которые те пытались вывезти, в 530 тыс. руб.

Чернышов признал свою вину и сотрудничал со следствием. В связи с этим его адвокат Анастасия Шардакова просила назначить ему более мягкое наказание в виде условного срока. Латыпов еще до возбуждения уголовного дела в мае 2023 года уехал в Германию.