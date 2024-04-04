Сотруднику «Мемориала» дали условный срок за попытку вывезти архив
Индустриальный районный суд Перми назначил три года условно бывшему руководителю «Центра исторической памяти» Александру Чернышову за попытку вывезти архив «Мемориала». Об этом сообщило «Общество Мемориал» (федеральный «Мемориал» внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) в своем телеграм-канале.
Чернышова обвиняли в покушении на контрабанду культурных ценностей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30; п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса), следует из карточки дела на сайте суда. Гособвинение просило приговорить его к трем годам колонии.
«Центр исторической памяти» — правопреемник пермского «Мемориала». Федеральный «Мемориал» внесли в реестр иностранных агентов, в 2021 году его ликвидировали. До ликвидации пермского отделения «Мемориала» Чернышов был членом его правления.
По тому же делу о попытке контрабанды проходит бывший руководитель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов. По версии следствия, Латыпов и Чернышов попытались вывезти архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность, из России в Германию. Как отмечает Properm, экспертиза оценила стоимость рукописей, фото и видео, которые те пытались вывезти, в 530 тыс. руб.
Чернышов признал свою вину и сотрудничал со следствием. В связи с этим его адвокат Анастасия Шардакова просила назначить ему более мягкое наказание в виде условного срока. Латыпов еще до возбуждения уголовного дела в мае 2023 года уехал в Германию.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ