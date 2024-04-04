 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сотруднику «Мемориала» дали условный срок за попытку вывезти архив

Экс-главе «Центра исторической памяти» дали условный срок за вывоз архива
Александр Чернышов
Александр Чернышов (Фото: toposmemoru / Telegram)

Индустриальный районный суд Перми назначил три года условно бывшему руководителю «Центра исторической памяти» Александру Чернышову за попытку вывезти архив «Мемориала». Об этом сообщило «Общество Мемориал» (федеральный «Мемориал» внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) в своем телеграм-канале.

Чернышова обвиняли в покушении на контрабанду культурных ценностей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30; п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса), следует из карточки дела на сайте суда. Гособвинение просило приговорить его к трем годам колонии.

«Центр исторической памяти» — правопреемник пермского «Мемориала». Федеральный «Мемориал» внесли в реестр иностранных агентов, в 2021 году его ликвидировали. До ликвидации пермского отделения «Мемориала» Чернышов был членом его правления.

Правозащитника Орлова из «Мемориала» приговорили к 2,5 годам колонии
Общество
Олег Орлов

По тому же делу о попытке контрабанды проходит бывший руководитель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов. По версии следствия, Латыпов и Чернышов попытались вывезти архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность, из России в Германию. Как отмечает Properm, экспертиза оценила стоимость рукописей, фото и видео, которые те пытались вывезти, в 530 тыс. руб.

Чернышов признал свою вину и сотрудничал со следствием. В связи с этим его адвокат Анастасия Шардакова просила назначить ему более мягкое наказание в виде условного срока. Латыпов еще до возбуждения уголовного дела в мае 2023 года уехал в Германию.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Теги
«Мемориал» правозащитники контрабанда Пермский край Пермь условный срок
Материалы по теме
Обвинение попросило три года колонии по делу о вывозе архива «Мемориала»
Политика
ФСБ завела дело о контрабанде против правозащитников «Мемориала» в Перми
Политика
В Перми прошел обыск у членов СПЧ и местного отделения «Мемориала»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Счетная палата рассказала, как вырос госдолг России в 2023 году Экономика, 10:11
МИД назвал условие выхода конфликта за географические рамки Украины Политика, 10:08
Сотруднику «Мемориала» дали условный срок за попытку вывезти архив Политика, 09:58
Кучеров обновил два рекорда в одном матче НХЛ Спорт, 09:55
Активы в ОАЭ: какие проблемы могут возникнуть при их наследовании Pro, 09:50
Суд на Камчатке вынес новый приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника Общество, 09:48
Казахстан стал закупать электроэнергию у России по более высокой цене Экономика, 09:38
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Омбудсмен заявил, что задержанный в Москве чеченец не связан с терактом Общество, 09:32
Шеф Пентагона выразил возмущение ударом Израиля по гуманитарной колонне Политика, 09:29
Санкциям вопреки: как Huawei вдвое повысила прибыль благодаря новым чипам Pro, 09:24
Израиль назвал число погибших солдат ЦАХАЛ с российским гражданством Политика, 09:22
ФАС обратилась к Apple из-за препятствий бесконтактной оплате iPhone Технологии и медиа, 09:16
«Лучшая форма золота». Как сильно может вырасти биткоин после халвинга Pro, 09:01
Насколько велики шансы Марка Рютте стать следующим генсеком НАТО Политика, 09:01