 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Обвинение попросило три года колонии по делу о вывозе архива «Мемориала»

Обвинение попросило посадить на три года сотрудника «Мемориала» за вывоз архива
Александр Чернышов
Александр Чернышов (Фото: toposmemoru / Telegram)

Гособвинение попросило приговорить бывшего председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова к трем годам колонии по делу о контрабанде культурных ценностей, сообщили РБК в прокуратуре Пермского края.

«Центр исторической памяти» является правопреемником пермского «Мемориала». Федеральный «Мемориал» был внесен в реестр иностранных агентов, его ликвидировали в 2021 году.

Чернышова и бывшего руководителя пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса (покушение на контрабанду культурных ценностей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). До ликвидации пермского отделения «Мемориала» Чернышов был членом его правления.

По версии следствия, Латыпов и Чернышов попытались вывезти архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность, из России в Германию. Как отмечает информационный портал Properm, экспертиза оценила стоимость рукописей, фото и видео, которые те пытались вывезти, в 530 тыс. руб.

Гособвинение считает, что документы нужно вывозить по определенным правилам, а их вывоз из архивного фонда вообще запрещен.

Экс-главу пермского «Мемориала» объявили в розыск
Политика
Роберт&nbsp;Латыпов&nbsp;(признан иностранным агентом)

РБК обратился за комментарием к адвокату Чернышова Анастасии Шердаковой.

Следователи ФСБ завели уголовное дело против Чернышова и Латыпова в мае 2023 года. 3 апреля 2024 года Индустриальный районный суд Перми начал рассматривать дело, слушание продолжится 4 апреля. Чернышов признал свою вину и сотрудничал со следствием. В связи с этим его адвокат Анастасия Шардакова просит назначить ему более мягкое наказание в виде условного срока.

Второй фигурант — Роберт Латыпов — еще до возбуждения дела уехал в Германию. После задержания Чернышова он заявлял, что ставший причиной преследования архив относится к делопроизводству, а потому никакой культурной ценности не представляет. Латыпов признавал, что часть архива действительно была вывезена из Перми — но не за границу, а в Москву для систематизации.

Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа

«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото

ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей

Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео

Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?

Теги
«Мемориал» правозащитник контрабанда лишение свободы Пермский край
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Доцента ПГУПС оштрафовали по делу о дискредитации армии Политика, 15:51
Bloomberg узнал об отказе Бразилии от поставок боеприпасов Украине Политика, 15:50
Захарова предложила уточнить у США, кого они предупредили о «Крокусе» Политика, 15:49
В Подольске произошло отключение света из-за ЧП на подстанции Общество, 15:45
Как увеличить продажи новостроек через «Циан» и «Авито» Pro, 15:43
Мишустин выступил против запрета на ведение бизнеса за рубежом Бизнес, 15:38
Шквалистый ветер в Москве. Видео Общество, 15:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Экс-главу испанского футбола задержали в аэропорту Мадрида Спорт, 15:18
Sky News узнал об отсутствии у Британии плана на случай войны Политика, 15:16
Суд отказал Okko в удовлетворении иска против «Телеспорт Груп» Спорт, 15:15
«Базальт СПО» выпустила платформу для сборки программного обеспечения Пресс-релиз, 15:12
Собственники подменяют стратегические цели мечтами. Где их ошибка Pro, 15:06
Карты «Мир» перестали работать в Киргизии Финансы, 15:05
Запрет карт «Мир» в Армении МИД расценил как подчинение давлению Запада Политика, 15:00