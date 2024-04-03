Обвинение попросило посадить на три года сотрудника «Мемориала» за вывоз архива

Обвинение попросило три года колонии по делу о вывозе архива «Мемориала»

Александр Чернышов (Фото: toposmemoru / Telegram)

Гособвинение попросило приговорить бывшего председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова к трем годам колонии по делу о контрабанде культурных ценностей, сообщили РБК в прокуратуре Пермского края.

«Центр исторической памяти» является правопреемником пермского «Мемориала». Федеральный «Мемориал» был внесен в реестр иностранных агентов, его ликвидировали в 2021 году.

Чернышова и бывшего руководителя пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса (покушение на контрабанду культурных ценностей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). До ликвидации пермского отделения «Мемориала» Чернышов был членом его правления.

По версии следствия, Латыпов и Чернышов попытались вывезти архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность, из России в Германию. Как отмечает информационный портал Properm, экспертиза оценила стоимость рукописей, фото и видео, которые те пытались вывезти, в 530 тыс. руб.

Гособвинение считает, что документы нужно вывозить по определенным правилам, а их вывоз из архивного фонда вообще запрещен.

РБК обратился за комментарием к адвокату Чернышова Анастасии Шердаковой.

Следователи ФСБ завели уголовное дело против Чернышова и Латыпова в мае 2023 года. 3 апреля 2024 года Индустриальный районный суд Перми начал рассматривать дело, слушание продолжится 4 апреля. Чернышов признал свою вину и сотрудничал со следствием. В связи с этим его адвокат Анастасия Шардакова просит назначить ему более мягкое наказание в виде условного срока.

Второй фигурант — Роберт Латыпов — еще до возбуждения дела уехал в Германию. После задержания Чернышова он заявлял, что ставший причиной преследования архив относится к делопроизводству, а потому никакой культурной ценности не представляет. Латыпов признавал, что часть архива действительно была вывезена из Перми — но не за границу, а в Москву для систематизации.