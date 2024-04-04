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Подозреваемого в провозе в Россию икон со взрывчаткой арестовали

«РИА Новости»: суд в Пскове арестовал фигуранта дела о ввозе икон со взрывчаткой

Подозреваемого в провозе в Россию икон со взрывчаткой арестовали
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Фигуранта дела о попытке провоза в Россию взрывчатки в православных иконах и церковной утвари зовут Дмитрий Гратий, ему предъявили обвинение, он арестован на два месяца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Информация об аресте Дмитрия Гратия подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда. Из постановления апелляционной инстанции суда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть российское и два иностранных гражданства. Каких именно стран, не уточняется.

В материалах суда говорится, что у Гратия нет места жительства и регистрации на территории России, он и его семья постоянно проживают на территории другой страны. Мужчина официально не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода, поэтому, как решил суд, находясь на свободе, он может скрыться.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу Псковского областного суда. Адвокат Гратия Алексей Лещенко отказался от комментариев.

ФСБ отчиталась о перекрытии «трансграничного контрабандного канала доставки» взрывчатки в Россию 2 апреля. Служба сообщила, что на границе с Латвией в партии икон и церковной утвари нашли 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки и детонаторы.

По данным ФСБ, груз следовал в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. «Лицо, причастное к совершению преступления», задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

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арест Псковская область ФСБ взрывчатка суд иконы
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