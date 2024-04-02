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ФСБ показала видео с изъятой на границе с Латвией взрывчаткой в иконах

ФСБ показала кадры с изъятой на границе с Латвией взрывчаткой в иконах

Иконы, в которых нашли взрывчатку при досмотре машины на въезде из Латвии, находились в прицепе к микроавтобусу, следует из видео ФСБ.

ФСБ показала видео с изъятой на границе с Латвией взрывчаткой в иконах
Video

На кадрах видны коробки с иконами и церковной утварью: на одной стоит штамп на украинском языке с надписью «Черновцы», ее вес составляет 15 кг. На видео также показано, каким образом пакеты с взрывчатым веществом размещались в задней части икон, а взрывные устройства — в церковной утвари.

По словам начальника отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, в иконах обнаружили гексоген, чья мощность в 1,5 раза больше тротила. «Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома», — подчеркнул эксперт. Он также добавил, что в иконах находились «диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для совершения диверсий».

ФСБ передавала, что задержано «лицо, причастное к совершению преступления». Задержанный на видео рассказал, что должен был доставить иконы в Москву. По словам мужчины, он получил груз и соответствующие документы в Румынии, на складе видел иконы и церковную утварь.

ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию взрывчатку в иконах
Политика
Фото:РИА Новости

При досмотре на границе с Венгрией проблем не возникло, затем перевозчик проехал по странам зоны Шенгена, при выезде оттуда к российской границе также не было препятствий. Взрывчатое вещество и взрыватели обнаружили при досмотре на российской таможне, после чего мужчину задержали.

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По данным спецслужбы, груз следовал в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. Всего, как сообщила ФСБ, извлекли 27 «закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Псковская область иконы взрывчатое вещество гексоген
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