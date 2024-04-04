Шеф Пентагона выразил возмущение ударом Израиля по гуманитарной колонне

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Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом возмутился израильским ударом по гуманитарной колонне международной организации World Central Kitchen в секторе Газа. Об этом сообщил Пентагон.

«Министр Остин выразил свое возмущение израильским ударом по колонне гуманитарной помощи World Central Kitchen, в результате которого погибли семь гуманитарных работников, включая американского гражданина», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, публично рассказать о его выводах и привлечь виновных к ответственности. Он также подчеркнул необходимость принятия конкретных шагов по защите гуманитарных работников и палестинского гражданского населения в секторе Газа.

Гуманитарный конвой попал под израильский авиаудар по сектору Газа 2 апреля. Погибли семь человек, среди которых были граждане Австралии, Польши, Великобритании, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады. Организация World Central Kitchen объявила о приостановке своей деятельности в регионе.

Представители организации передвигались на двух бронированных и одном небронированном автомобилях, на которые были нанесены логотипы World Central Kitchen. Перед этим они разгрузили партию более чем в 100 т продовольствия на складе в городе Дейр-эль-Балах в центральной части эксклава. Все свои передвижения сотрудники организации координировали с представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заверили в организации.

Глава Генштаба ЦАХАЛ подполковник Херци Ха-Леви заявил, что «удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам». «Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией ночью, во время войны, в очень сложных условиях», — сказал он. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за «трагический инцидент» и пообещал сделать все, чтобы предотвратить повторение подобного.