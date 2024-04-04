В совете по международным делам спрогнозировали санкции «на десятилетия»

Санкции против России будут действовать десятилетия даже при достижении политических соглашений, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он привел в пример Иран, против которого санкции США действуют 45 лет. «За это время они менялись: то наращивались Вашингтоном, то сокращались, но суть оставалась. «Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», — заявил он.

Тимофеев отметил, что экономика России адаптировалась к ограничениям благодаря способности «мобильно реагировать на вызовы». После введения санкций была перестроена логистика торгово-экономических отношений с Запада на Восток, уточнил он.

Гендиректор РСМД выразил уверенность в том, что советская экономика не смогла бы выдержать санкционное давление и «рухнула».

Западные страны ввели санкции против финансовой системы России, деятельности отечественных компаний и отдельных отраслей экономики, руководства страны, крупных предпринимателей и членов их семей. После начала военной операции на Украине Москва обошла Тегеран по количеству действующих ограничений и приняла ответные меры в отношении Запада.