В совете по международным делам спрогнозировали санкции «на десятилетия»
Санкции против России будут действовать десятилетия даже при достижении политических соглашений, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Он привел в пример Иран, против которого санкции США действуют 45 лет. «За это время они менялись: то наращивались Вашингтоном, то сокращались, но суть оставалась. «Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», — заявил он.
Тимофеев отметил, что экономика России адаптировалась к ограничениям благодаря способности «мобильно реагировать на вызовы». После введения санкций была перестроена логистика торгово-экономических отношений с Запада на Восток, уточнил он.
Гендиректор РСМД выразил уверенность в том, что советская экономика не смогла бы выдержать санкционное давление и «рухнула».
Западные страны ввели санкции против финансовой системы России, деятельности отечественных компаний и отдельных отраслей экономики, руководства страны, крупных предпринимателей и членов их семей. После начала военной операции на Украине Москва обошла Тегеран по количеству действующих ограничений и приняла ответные меры в отношении Запада.
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